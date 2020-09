Pela primeira vez desde o início da Série B, o Paraná Clube terá 12 dias para se preparar para o próximo jogo. Após vencer o CRB por 2×0, na noite desta segunda-feira (14), e voltar à liderança da competição, o Tricolor só entrará em campo no sábado (26), diante do Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

O técnico Allan Aal quer utilizar o tempo extra para aprimorar a parte física dos atletas, tanto dos titulares quanto os reservas. Ao final da partida diante dos alagoanos, na Vila Capanema, o treinador tratou do cronograma a ser seguido nos próximos dias pelo elenco.

“Já temos um planejamento definido. Vamos procurar recuperar o máximo possível, não só descansando, mas trabalhando força e velocidade. Queremos reforçar os atletas com mais jogos e, também, aproveitar para trabalhar os jogadores que tiveram menos atuação, deixando-os mais preparados”, disse Aal, em coletiva às rádios Banda B e Transamérica.

Assim que a Série B voltou, o Tricolor teve jogos em intervalos mínimos de três e no máximo de cinco dias, sem tempo para sequência de treinamentos. A última vez que o time ficou um período maior sem jogar foi entre a eliminação no Campeonato Paranaense e a estreia na segunda divisão, quando o intervalo entre uma partida e outra foi de 16 dias.

“Esses 12 dias vão ser importantes para nós para não perdermos o foco de maneira nenhuma, mas temos que lembrar que no meio disso teremos três dias gastos com logística da viagem. A gente vai buscar recuperar os atletas na medida certa para jogar mais essa decisão com o Brasil de Pelotas”, finalizou o treinador.

