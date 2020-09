Um dos destaques do Paraná nesta Série B, o volante Higor Meritão marcou o primeiro gol com a camisa tricolor na vitória por 2 a 0 sobre o CRB. O camisa 8 assinalou o segundo tento confirmando a boa fase que vive desde que chegou ao clube.

Após o triunfo, o técnico Allan Aal elogiou o atleta de 26 anos, que veio em agosto por empréstimo da Ferroviária. “Sabemos da qualidade do Meritão. Conversei com ele que na derrota para o América-MG foi muito burocrático, não pisou na área, não fez uma ultrapassagem. Hoje além de criar situações, conseguiu dar assistência e fazer gol”, afirmou o treinador.

Assim que estreou, Meritão se tornou peça importante no Paraná. Ele foi a campo dias após ter o nome publicado no BID na vitória em cima do Avaí, na segunda rodada, após participar de apenas dois treinamentos. Desde então, o volante não saiu mais do time e já soma 10 partidas como titular.

“Quero agradecer ao Allan, que confiou no meu potencial, e à equipe. Nosso objetivo é continuar nessa pegada para que seja cada vez mais difícil vencer do nosso time”, concluiu.

