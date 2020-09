O Paraná voltou provisoriamente à liderança da Série B. Na noite desta segunda-feira (14), o Tricolor venceu o CRB por 2 a 0, na Vila Capanema, pela 10.ª rodada, com gol do zagueiro Fabrício, ainda no primeiro tempo, e do volante Higor Meritão, no segundo. O time precisará torcer por tropeços de América-MG e Ponte Preta no complemento da rodada para se garantir na ponta.

O próximo compromisso do Paraná será diante do Brasil de Pelotas, apenas no sábado (26), no Rio Grande do Sul. Com isso, a equipe terá 12 dias de preparação para o duelo seguinte.

No confronto com o CRB, a novidade no lado paranista foi o retorno do meia Renan Bressan, que desfalcou a equipe por dois jogos por causa de dores na coxa. O camisa 10 foi essencial na criação de jogadas e articulações que passaram diretamente pelo meio campo, além de ter dado o passe para o segundo gol.

No primeiro tempo, o Tricolor teve chance de abrir o placar aos 12 minutos, na cabeçada de Salazar após cobrança de escanteio. A bola passou muito perto da trave direita do goleiro Victor Souza. Marcelo mandou no travessão aos 39′ e o gol saiu, enfim, aos 40′. Jean Victor cobrou escanteio fechado, a defesa do CRB afastou, mas Fabrício estava atento e pegou o rebote. O zagueiro chutou alto e estufou as redes, deixando o Paraná na frente.

Na segunda etapa, não demorou para o Tricolor ampliar. No primeiro minuto, Renan Bressan se aproveitou de uma bobeira de Reginaldo Júnior, que saiu errado e entregou a bola. O meia passou para Higor Meritão, que chutou. A bola bateu no travessão, pingou dentro da linha e saiu. A assistente Luiza Naujorks Reis confirmou a entrada da bola no gol.

O Tricolor aproveitou a vantagem para trocar passes, valorizar a posse de bola e fechar ao máximo a defesa. Apesar de sofrer algumas investidas dos alagoanos, a estratégia defensiva funcionou e o Paraná confirmou a quarta vitória dentro da Vila Capanema.

Ficha técnica

Série B

10ª rodada

PARANÁ 2×0 CRB



Paraná: Alisson, Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan (Karl); Gabriel Pires (Juninho), Marcelo e Bruno Gomes (Léo Castro). Técnico: Allan Aal.



CRB: Victor Souza; Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior e Igor; Claudinei, Moacir (Felipe Menezes) e Diego Torres; Bill (Iago Dias), Luidy (Magno Cruz) e Léo Gamalho. Técnico: Marcelo Cabo.



Gols: Fabrício,40/1º, Higor Meritão, 1’/2º

Cartões amarelos: Jhony Douglas (PAR); Igor Cariús, Reginaldo Júnior, Gum, Léo Gamalho, Iago Dias (CRB)

Local: Vila Capanema

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Luiza Naujorks Reis (RS)

