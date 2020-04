O Paraná lançou nesta quinta-feira (16) um kit, com três máscaras em cada, para os torcedores poderem se proteger da pandemia do novo coronavírus. Parte da renda adquirida com a venda será revertida na compra de cestas básicas para moradores carentes da Vila das Torres.

O kit custa R$ 30 para quem for receber em casa e R$ 25 para quem adquirir no dia 25, na Vila Capanema. Neste último o Paraná irá fazer o “Drive Thru Tricolor”, em que será possível comprar o produto sem sair do carro. O interessado entrará de carro pelo portão da Engenheiros Rebouças e sairá na Dário Lopes dos Santos. A venda será feita num stand montado em frente aos vestiários.

A entrega para quem comprar pela internet, através do site paranastore.com, será feita a partir do dia 27. O clube não informou quanto da receita será destinada para a compra de cestas básicas.

