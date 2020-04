O Paraná iniciou a temporada de 2020 com muitas dúvidas em relação ao seu time profissional. Por conta de atrasos de salários do elenco do ano passado, a diretoria remodelou, praticamente, a equipe inteira para esse ano. Além de conseguir empréstimos de atletas com outros clubes, o Tricolor também apostou em jovens das categorias de base.

Alguns jovens que estavam no time sub-20 em 2019 foram alçados ao grupo principal. Junto com eles, outros que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano também foram alçados à equipe do técnico Allan Aal.

Entre eles, o volante Carlos Dias, que logo se destacou no Campeonato Paranaense e teve o seu contrato rapidamente renovado até o fim de 2021. Outro jovem destaque é o meio-campo Thiago Alves, que também tem contrato até o fim do ano que vem.

Já outros que foram promovidos possuem vínculo se encerrando ainda nesta temporada. Vale lembrar que seis meses antes do encerramento de seus vínculos, os atletas podem assinar um pré-contrato com outra equipe. Saiba quem são eles:

Clau (zagueiro)

Revelado pelo Cruzeiro, o zagueiro Clau, 21 anos, chegou ao Paraná no ano passado, após passagem por Metropolitano-SC e Azuris-PR. O defensor iniciou esta temporada no time profissional, mas sequer foi aproveitado pelo técnico Allan Aal. O seu vínculo vai até maio.

O zagueiro Clau ainda não estreou pelo time profissional. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Bruno (volante)

Também com 21 anos e com passagem pelo Metropolitano-SC, o volante Bruno é cria do Paraná. Ele já havia feito um jogo pelo time profissional em 2018, mas, foi neste ano que o atleta ganhou mais chances. Foram sete jogos – seis pelo Paranaense e um pela Copa do Brasil. Em alguns duelos, Bruno chegou a ser utilizado na lateral-direita. Seu vínculo vai até o fim do ano.

Bruno atuou até na lateral direita neste ano. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Kriguer (volante)

Com 20 anos, o volante Kriguer foi uma das principais peças do Paraná na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Alçado ao time profissional, ele só conseguiu estrear na última rodada da primeira fase do Paranaense, quando entrou aos 35 minutos do segundo tempo contra o Toledo. Vínculo até o fim do ano.

Kriguer entrou em campo na última rodada do Estadual. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Kennidy (meia)

O meio-campo Kennidy, 20 anos, é outro que possui contrato até o fim de 2020. Antes lateral-direito, o jovem passou a atuar na meia cancha e teve duas chances neste ano com o técnico Allan Aal, ambas pelo Estadual. Revelado pelo Tricolor, no ano passado ele chegou a ser emprestado ao Rio Branco.

Kennidy tem alternado presença entre os profissionais e a base. Foto: Jonathan Campos/Arquivo/Tribuna do Paraná.

Rafael Furtado (atacante)

Da lista de jovens com contrato somente até o fim do ano, o atacante Rafael Furtado é o principal nome. Com 20 anos, ele foi promovido ao time profissional em 2016, quando jogou contra o Tupi, pela Série B. No ano seguinte, fez dois jogos pelo Paranaense. Em 2018, o centroavante voltou para a base.

Na última temporada, Rafael Furtado fez oito partidas no profissional, todas pela Série B. Já em 2020, o atacante disputou sete jogos – um pela Copa do Brasil e seis pelo Estadual. Furtado não marcou gol nenhuma vez pela equipe principal.

