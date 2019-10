Se ainda não tem o acesso garantido à primeira divisão, o Paraná Clube ficou com o título simbólico do mini Campeonato Paranaense da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Com a vitória diante do Londrina por 1×0, na noite de segunda-feira (28), na Vila Capanema, o Tricolor somou 15 dos 18 pontos possíveis contra adversários do Estado na segunda divisão deste ano.

A única derrota paranista nos duelos locais aconteceu para o próprio Tubarão, no primeiro turno da Série B, quando foi superado por 3×0. Além desses confrontos com o Alviceleste, o Paraná conseguiu duas vitórias contra o Coritiba e outros dois triunfos diante do Operário.

Nos clássicos regionais desta Série B, o Tricolor teve um outro espírito em campo. Fez, talvez, nos dois confrontos contra o Coxa, quando venceu por 3×2, no Couto Pereira, e 2×0, na Vila Capanema, seus melhores jogos nesta segunda divisão. Para o técnico Matheus Costa, esses números comprovam a força do time paranista.

“Nos jogos estaduais, de 18 pontos conquistamos 15, com 80% de aproveitamento nos jogos do Estado. Isso já mostra a força e a qualidade do elenco. Esse grupo comprovou na Série B que tem condições de fazer um bom Estadual e o mérito é de todos. Desde os jogadores, até a diretoria e todos os funcionários‘, afirmou o treinador.

O segundo melhor aproveitamento dos confrontos paranaenses é do Fantasma, que somou oito pontos dos 18 possíveis. O Londrina conseguiu sete e o Coritiba, apesar de ser o melhor dos quatro na tabela, ocupando o quarto lugar, conseguiu somar apenas três pontos nos confrontos regionais.

