A diretoria do Paraná não conseguiu solucionar o problema da falta de dinheiro em caixa e, com isso, o futuro do clube segue ameaçado. Na noite desta quinta-feira (26), o Conselho Deliberativo tem uma reunião marcada, que, inicialmente, seria para definir a proposta aceita para o comando do departamento de futebol em 2020.

Porém, não houve oferta para o arrendamento. O encontro, mesmo assim, acontecerá, na sede da Kennedy, mas apenas por protocolo, já que nenhuma decisão deve ser tomada.

Com isso, o Tricolor segue com grandes dificuldades para planejar a nova temporada que se iniciará em poucos dias. Falta uma semana para o retorno das atividades no clube e a diretoria terá que correr contra o tempo.

Após um 2019 difícil financeiramente, a cúpula paranista decidiu tentar uma nova forma de reerguer o clube financeiramente. O presidente Leonardo Oliveira protocolou na Justiça do Trabalho a abertura de concorrência para terceirizar o departamento de futebol do clube. O prazo para propostas se encerrou nesta quinta-feira (26), às 12h, e o vencedor seria escolhido pelo conselho com base no maior valor oferecido.

O ganhador deveria depositar, de imediato, R$ 2,3 milhões para o pagamento de salários atrasados. Contudo, não houve interessados. Dois empresários que vinham sendo especulados como possíveis candidatos não se manifestaram aos dirigentes paranistas.

O dinheiro que entraria em caixa instantaneamente, caso uma proposta fosse feita, teria um fim claro: o pagamento de salários e benefícios em atraso para funcionários do departamento de futebol e jogadores. Há saldos em aberto dos meses de outubro, novembro e dezembro. Os débitos variam de acordo com cada atleta e existem casos isolados de falta de pagamento ainda do mês de julho. Os valores referentes a férias e 13º também não foram quitados.

A reapresentação no clube está marcada para o dia 2 de janeiro e, até o momento, o time conta com 13 atletas e ainda não tem, de forma oficial, um técnico. A tendência é que o auxiliar Allan Aal seja efetivado, mas as incertezas continuam na equipe paranista.

A estreia do time em 2020 será no dia 19 de janeiro, diante do Rio Branco, em Paranaguá, pelo Campeonato Paranaense.

+ Mais do Tricolor:

+ Os momentos que marcaram 2019 no Paraná em fotos

+ Paraná pouco aproveitou a base em 2019 e promoveu apenas um atleta