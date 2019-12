Reconhecido durante muito tempo por revelar grandes talentos no futebol, o Paraná Clube não apresentou neste ano muitas novas joias da base. O time teve apenas uma estreia de um atleta desconhecido dos torcedores e oriundo das categorias de formação em todo 2019.

Ainda que algumas promessas formadas no Ninho da Gralha tenham atuado ao longo desta temporada, esses jogadores já tinham entrado em campo anteriormente.

Dez atletas formados em casa, e considerados novatos de certa forma, vestiram o manto paranista nos últimos 12 meses, mas os rostos já eram conhecidos. A única exceção à regra foi o meia Warley, que estreou no dia 29 de novembro no profissional.

+ Tricolor fica de mãos atadas enquanto não define departamento de futebol

Porém, mesmo que tenha sido promovido ao time principal, o atleta não teve muito tempo para mostrar seu futebol. Isso porque o jogador de 19 anos teve uma única oportunidade breve de atuar. Ele foi acionado no último jogo da temporada, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida que não valia nada ao Tricolor. No empate em 3×3 com o Botafogo-SP, na Vila Capanema, Warley entrou no lugar de Alesson, aos 15 minutos da segunda etapa.

O ano de 2019 foi atípico no Paraná Clube, uma vez que nos anos anteriores o time contabilizou mais estreias da piazada.

Confira a trajetória dos jogadores da base neste ano:

Alesson (meia) – 20 anos. Sua estreia no time principal foi em 2016, entrando em campo pela Série B duas vezes. Em 2017 foram quatro partidas, todas pelo Paranaense, e em 2018 sete, pelo Brasileirão. Neste ano teve momentos de sequência. Somou 32 atuações, sendo 11 pelo Estadual, duas pela Copa do Brasil e 19 pela Segundona.

Andrey (atacante) – 19 anos. Teve sua primeira chance no profissional no final de 2018, com o técnico Dado Cavalcanti, que optou por testar atletas da base. Conseguiu se firmar no time mesmo na época tendo apenas 17 anos. Foram nove jogos na Série A. Em 2019 somou dez jogos no Paranaense, mas na sequência foi emprestado ao Internacional. Retornou ao time e poderá atuar no ano que vem.

Jhony Douglas (volante) – 22 anos. Fez seu primeiro jogo em 2016, quando fez três jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2017 foram 31 jogos, mas em 2018 e 2019 apenas 8 em cada ano.

Jhonny Lucas (volante) –19 anos. Agora no Saint Trudent, da Bélgica, o atleta subiu ao profissional em 2017, em um jogo da campanha do acesso. Em 2018, somou 26 partidas, com 21 atuações na Série A e cinco no Paranaense. Em 2019 entrou em campo apenas quatro vezes e a diretoria estava tentando negociá-lo durante a maior parte da temporada.

Luiz Otávio (volante) – 22 anos. O primeiro jogo com a camisa profissional foi em 2017, ano em que fez nove partidas na Série B, na campanha do acesso. Em 2018 foi emprestado e retornou em 2019, quando foi titular absoluto, somando 45 jogos pelo Tricolor. O atleta não segue no clube.

Rafael Furtado (centroavante) – 20 anos. Estreou em 2016, pela Série B, quando fez apenas uma partida. Em 2018 teve mais duas oportunidades, mas pelo Campeonato Paranaense. Em 2019, entrou em campo oito vezes, todas pela Série B.

Rodrigo Porto (atacante) – 20 anos. Fez sua estreia em 2018 e teve duas oportunidades na Série B. Neste ano conseguiu emendar boas sequências na titularidade. Fez cinco jogos no Paranaense e 12 na Segundona. Foi negociado e pertence à Tombense.

Kessley (atacante) – 20 anos. Fez sua primeira partida no profissional em 2018 e conseguiu ter uma sequência de cinco jogos na Série A. Neste ano somou cinco jogos pelo Estadual e dois pela Copa do Brasil. Foi emprestado ao Internacional durante o Brasileiro e agora retorna ao clube.

Gabriel Pires (meia) – 20 anos. Estreou em 2016, na Segundona, quando fez apenas uma partida. Voltou ao profissional em 2018, com quatro jogos pelo Paranaense e um Pela Copa do Brasil. Em 2019 entrou em campo apenas um vez no Estadual.