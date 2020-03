Devido à paralisação do futebol, os jogos da Copa do Brasil foram adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entre eles, o duelo de volta entre Paraná Clube e Botafogo, pela terceira fase da competição, que estava marcado para esta semana. E o Tricolor pede que a torcida guardem seus ingressos para este confronto.

Em nota oficial, o time paranista ressaltou que quem já comprou os bilhetes poderá utilizá-los na nova data, que ainda está indefinida. Além disso, ressaltou que os preços serão mantidos quando as vendas forem retomadas.

Para quem já comprou as entradas e não puder comparecer à partida, o Paraná ressalta que irá devolver o dinheiro, mediante a apresentação do ingresso na central de sócios, que fica na sede da Kennedy.

Vale lembrar que no jogo de ida, no Nilton Santos, o Tricolor perdeu por 1×0. Para avançar para a quarta fase da Copa do Brasil, o time paranista terá que vencer por dois gols de diferença. Se ganhar por um, a definição da vaga vai para os pênaltis.

