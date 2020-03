O executivo de futebol do Paraná Clube, Alex Brasil, aprovou o trabalho do técnico Allan Aal à frente do time neste início de temporada. Mesmo perdendo por 1×0 para o Toledo no último domingo (15), no estádio 14 de Dezembro, o Tricolor conseguiu avançar no Campeonato Paranaense.

A equipe ficou apenas em oitavo lugar na primeira fase do Estadual, mas está brigando por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil, o que cumpre os planos da diretoria.

Após a derrota sofrida no interior do Estado, o dirigente disse que o treinador, que soma três meses no comando do time, está atendendo às expectativas.

“Muito bom. Muito do que planejamos seguimos à risca. Conseguimos a classificação (no Paranaense), mesmo não sendo da maneira como gostaríamos, mas (os jogadores) tomaram uma dura no vestiário. Estou satisfeito, deu pra fazer as nossas avaliações”, detalhou, em entrevista às rádios Banda B e Transamérica.

A crítica aos atletas se deu por conta do fraco desempenho da equipe diante do Porco. O Paraná entrou em campo com seus reservas, já que os titulares, inicialmente, se preparavam para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A partida aconteceria na quarta-feira (18), na Vila Capanema e o Tricolor precisa reverter o placar de 1×0 conquistado pelo Botafogo na ida. Porém, o confronto foi adiado por conta do coronavírus.

Deixando de lado a campanha no Paranaense, o Alex Brasil destacou a relevância da presença no time, até aqui, na Copa do Brasil.

“Sempre foi colocado que o Estadual seria laboratório e as partidas da Copa do Brasil seriam fundamentais para o clube. Isso está sendo seguido e o jogo do Botafogo será o quarto jogo mais importante no ano. Estamos focados nisso”, arrematou o executivo.

