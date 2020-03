Presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Hélio Cury garantiu, na tarde desta terça-feira (17), que o Campeonato Paranaense terminará dentro de campo. A disputa foi paralisada na última segunda-feira (16) por causa do coronavírus, justamente quando ia para a fase de mata-mata.

“Futebol se decide no campo, pode demorar mais ou menos, mas temos que fazer a decisão do campeonato”, declarou em entrevista à Rádio Transamérica. “Seria uma incoerência terminar o campeonato agora, tem que ser em campo”, reforçou, declarando ainda que o regulamento atual da competição deve ser mantido.

Segundo Cury, ainda não há previsão para retorno da disputa. O presidente da entidade ainda diz que a FPF está em contato constante com a CBF e com os órgãos governamentais. “Vamos depois sentar com os oito clubes e a decisão tem que ser unânime para resolver o problema”, disse.

“A prioridade número um é a saúde de todos. A segunda, é ficarmos no nosso lugar. Entendemos de futebol. Sobre saúde, conversamos com quem sabe”, completou.