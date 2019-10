O Paraná Clube inicia uma nova semana com o foco total nos dois jogos que terá na Vila Capanema. A derrota por 2×0 para o líder Bragantino, no último sábado (12), ficou para trás e o Tricolor agora quer apostar no fator casa para ‘abocanhar’ os seis pontos em disputa nos próximos dias pela Série B. O time paranista é o sexto colocado, com 41 pontos, apenas a dois do Coritiba, o quarto, e a equipe quer poder comemorar a volta ao G4 após os jogos diante do Brasil de Pelotas e Figueirense.

O Paraná não foi nada bem diante do Massa Bruta, em Bragança Paulista. Não só pela derrota em si, mas pelo fraco futebol que apresentou frente à equipe que tem sido unanimidade na competição. E, justamente, pelo fato de o Bragantino ser uma atual potência da segunda divisão, e não ter perdido nenhum dos 14 jogos em casa na disputa, que o técnico Matheus Costa deixou claro que o placar negativo não pode ser usado como parâmetro.

“Óbvio que quando encerra o jogo procuramos motivos para ver por que não deu certo, mas não podemos esquecer que jogamos contra uma equipe que investiu R$ 45 milhões no início do ano e que tem uma folha salarial acima de R$ 1,5 milhão, enquanto a nossa não chega nem na metade disso”, destacou.

O treinador comentou que chegou a estudar os quatro empates do adversário em casa (os outros dez placares são de vitória) para saber qual caminho o Tricolor poderia seguir, mas acredita que os resultados igualados se deram por sorte, já que o Bragantino foi superior em todas as oportunidades. Portanto, a derrota, na opinião do comandante, deve ficar pra trás.

“Peço, encarecidamente, para virarmos a página, porque temos duas decisões em casa. Vai ser fundamental o apoio da nossa torcida, e esses dois jogos vão ser fundamentais para o que a gente almeja”, destacou.

A equipe paranista recebe o Brasil de Pelotas, nesta terça-feira (15), às 19h15, e o Figueirense no sábado (19), a partir das 19h. No primeiro turno, o time venceu os dois oponentes, ambos por 1×0, e agora, em casa, pretende repetir o feito. “Com dois jogos em casa podemos estar, no próximo final de semana, entre os primeiros para estar na briga e lutar pelo objetivo até o fim”, falou Matheus Costa.

Para transformar a Vila Capanema em uma armadilha para os adversário, o clube fez uma promoção de ingressos casados e o treinador pediu o apoio incondicional das arquibancadas. Para exemplificar o quanto a torcida pode fazer a diferença, ele citou os triunfos por 2×0 em cima do Coritiba e por 1×0 no Operário, no Germano Krüger.

“Só peço para o torcedor nos apoiar, porque essa semana será fundamental para a nossa sequência na competição. Com o torcedor ao nosso lado, assim como foi no Paratiba e em Ponta Grossa, vamos conseguir continuar buscando nosso lugar entre os quatro primeiros”, finalizou.

