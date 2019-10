O bom momento do Paraná Clube na Série B, após duas vitórias consecutivas, colocou o time novamente na briga pelo G4. E para se manter lá em cima, a diretoria do Tricolor conta com o apoio da torcida e fez uma promoção de ingressos para os próximos dois jogos na Vila Capanema, contra Brasil de Pelotas e Figueirense, nos dias 15 e 19, respectivamente.

Quem comprar entradas para as duas partidas, pagará, no total, R$ 60 a inteira, ou R# 30 a meia na Curva Norte, R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia na Reta do Relógio, R$ 120 na Social, com R$ 60 a meia, R$ 140 inteira e R$ 70 meia na Cadeira, R$ 120 no Camarote, com R$ 60 a meia, e R$ 60 na Cativa e R$ 300 no camarote individual.

Para se ter uma ideia, os valores apenas para o jogo contra o Brasil-RS são de R$ 40 a Curva Norte, R$ 60 a Reta do Relógio, R$ 70 a Social, R$ 80 na Cadeira e R$ 70 no Camarote, todos com direito à meia-entrada.

Além disso, o meio-ingresso estará à disposição também para o torcedor que for com a camisa paranista em todos os setores do estádio. Outra promoção feita é para a nova geração. Por conta do dia das crianças, menores de 12 anos não pagam ingresso, exceto nas cadeiras e nos camarotes, para o duelo com os gaúchos.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Os bilhetes começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (10) e a promoção será mantida até a próxima terça-feira (15), data da primeira partida. As vendas acontecem na sede da Kennedy, nesta quinta, sexta e segunda-feira das 9 às 19h, no sábado das 9h às 16h, e na terça das 9h às 15h15, na loja PRC do Big Torres, nesta quinta, sexta e segunda-feira das 10h às 13h e das 14h às 17h, e na terça das 10h às 13h, e na Vila Capanema a partir de segunda, das 9h às 17h e no dia do jogo das 9h até o intervalo.

Leia mais:

+ Bruno Rodrigues demorou pra marcar, mas deslanchou e virou peça decisiva

+ Tricolor tem aproveitamento quase perfeito contra rivais paranaenses

+ Paraná perde CT Ninho da Gralha na Justiça para ex-parceiro