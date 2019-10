O Paraná Clube perdeu para o líder Bragantino por 2×0 e deixou escapar a oportunidade de entrar no G4 nesta rodada. No estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o Tricolor encarou nesta tarde de sábado (12), o Massa Bruta, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo que teve uma expulsão para cada lado, a equipe paranista não conseguiu levar perigo ao adversário e segue com 41 pontos e, momentaneamente, é a sexta da tabela.

O Tricolor, sabendo da dificuldade de jogar na casa do oponente – onde o Bragantino não perdeu nenhuma vez nas 14 partidas como mandante – valorizava muito a posse da bola e tentava esfriar o jogo sempre que possível. Buscando se fechar ao máximo, o time paranista dificultava para que os donos da casa conseguissem chegar com perigo. Aos nove minutos, a primeira chance de gol do jogo. Morato, na direita, avançou, cortou para o meio cruzou uma bola longa. Wesley quase chegou para cabecear, mas não alcançou e a bola passou perto da trave.

O jogo, que estava muito parado, teve uma reviravolta e ficou tenso aos 30 minutos. Jenison avançava pela esquerda e caiu próximo a linha lateral. A cobrança era dos donos da casa, mas o camisa 9, ainda no chão, segurou a bola. Ligger foi ‘tirar satisfação’ pela demora e os dois se estranham, dando início a uma confusão generalizada. O técnico Matheus Costa chegou a segurar o centroavante, que ainda esticou a mão para encostar no rosto de Claudinho na discussão.

O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes expulsou um jogador de cada lado e Ligger e Jenison foram mais cedo para o chuveiro.

Com as expulsões o jogo ficou mais aberto para os donos da casa e não demorou para balançarem as redes. Aos 35 minutos, Rafael passou para Wesley, que cruzou na área para Ytalo. O meia subiu dando uma espécie de golpe aéreo com os pés e mandou para o fundo das redes.

O Paraná não conseguiu criar no restante da primeira etapa e se limitou a apenas trabalhar para não deixar o adversário se sentir à vontade no jogo. Tentando fazer com que sua equipe mudasse o panorama do jogo, o técnico Matheus Costa voltou para o segundo tempo já com uma alteração, e Raphael Alemão entrou no lugar de João Pedro.

Aos 20 minutos, o Bragantino fez mais um gol, quando Ytalo pegou o rebote de Thiago Rodrigues, mas o bandeirinha assinalou o impedimento. De acordo com a central do Apito, do Canal Sportv, o gol era regular e foi mal anulado.

Ainda que o treinador fizesse algumas tentativas de mudança – Costa colocou em campo Jhemerson no lugar de Itaqui – o destaque dos 45 minutos finais foi o goleiro Tiago Rodrigues.

Foram muitas as investidas do Massa Bruta e o camisa 1 trabalhou muito para fechar a meta paranista e evitar um prejuízo maior. Mesmo que o arqueiro tenha feito seu trabalho, o time não produziu e ficou muito longe de marcar algum gol. Porém, sem fazer milagre, o goleiro sofreu o segundo gol. O Paraná não conseguiu suportar a pressão e levou o segundo aos 34. Ytalo mandou um chute muito forte que explodiu na trave e voltou nos pés de Wesley, que de primeira assinalou.

O Tricolor volta a campo nesta terça-feira (15), diante do Brasil de Pelotas, a partir das 19h15 na Vila Capanema.

Ficha técnica

SÉRIE B

28ª Rodada – 2º Turno

BRAGANTINO 2X0 PARANÁ CLUBE

Bragantino

Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Barreto (Ricardo Ryller) e Uillian Correia; Ytalo, Wesley, Morato (Tubarão) e Claudinho (Anderson Marques).

Técnico: Antônio Carlos Zago

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Jhemerson) e João Pedro (Raphael Alemão); Judivan (Rafael Furtado), Bruno Rodrigues e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Edson Antonio de Sousa (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

Gols: Ytalo 35 do 1ºT, Wesley 34 do 2ºT (BRA)

Cartões amarelos: Ytalo, Ryller (BRA); Rodolfo (PRC)

Cartões vermelhos: Ligger(BRA); Jenison(PRC)