Mesmo com a derrota por 2×0 para o líder Bragantino no último sábado (12), o Paraná Clube segue acreditando que tem totais condições de brigar pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu em Bragança Paulista e após o jogo, que resultou no placar negativo, o discurso do elenco paranista foi que ‘não há terra arrasada’.

Diante do Massa Bruta, o Tricolor não jogou bem e sequer representou perigo ao adversário. Porém, ainda assim segue perto do G4 e a esperança de pontos fica por conta dos compromissos seguintes. Para se reabilitar e tentar voltar a vencer, o Tricolor terá dois jogos em casa. Nesta terça-feira (15), recebe o Brasil de Pelotas, e no sábado (19), o compromisso é com o Figueirense.

O volante Luiz Otávio destacou o retrospecto positivo do time diante dos rivais paranaenses e que essas duas vitórias que antecederam a partida frente ao Bragantino (vitória por 2×0 em cima do Coritiba e 1×0 no Operário), credenciam a equipe a seguir na competição com chances de acesso.

“Sabíamos que seria difícil e faltou entrega da nossa parte, mas precisamos erguer a cabeça. Vencemos dois clássicos do estado, chegamos aqui com sequência de duas vitórias”, explicou. O Bragantino, em 14 jogos como mandante na Segundona, não perdeu nenhuma vez. Mesmo com toda a dificuldade envolvida no confronto, Itaqui comentou que o time foi para o jogo querendo um bom resultado.

“Lógico que viemos aqui para buscar pontos, mas agora nos resta trabalhar o psicológico porque temos jogos importantes na Vila. Vamos manter a cabeça erguida e brigar pelas duas vagas que restam no G4”, explicou. Sabendo da importância dos confrontos em casa, Luiz Otávio pediu o apoio da torcida para que o Paraná Clube busque os seis pontos nas rodadas seguintes.

“Não é terra arrasada, perdemos para o líder. Acredito que o torcedor entende isso e vai nos apoiar nestes jogos em casa”, arrematou.