O confronto que o Paraná Clube terá nesta quarta-feira (23), diante do Sport é, sem dúvida desafiador, já que o time adversário é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, se por um lado o Tricolor não tem bom retrospecto diante de equipes da parte de baixo da tabela, conseguiu arrancar pontos importantes de times do topo. Por isso, a equipe paranista, em sétimo lugar na disputa, acredita que pode superar o adversário. O jogo, que acontecerá na Ilha do Retiro, acontece a partir das 19h15.

Uma das vitórias mais importantes do Paraná Clube na competição foi a virada por 2×1 em cima do líder absoluto Bragantino. No primeiro turno, no dia 13 de julho, na Vila Capanema o Tricolor foi superior e bateu a equipe que vem sendo unanimidade. O triunfo deu um fôlego importante para o grupo seguir rumo ao G4, o que conseguiu nas rodadas seguintes.

+ HISTÓRICO! Carneiro Neto fala da carreira em entrevista ao podcast De Letra!

Em toda a Série B, foram um total de oito triunfos diante de times da primeira metade da tabela se for levado em conta a posição atual das equipes. Além do Bragantino – esse na ponta na ocasião do duelo – o Tricolor venceu duas vezes o Coritiba (4º), o Botafogo-SP (6º), o CRB também nos dois confrontos (8º) e saiu vitorioso em duas ocasiões diante do Operário (9º). O Paraná ainda conseguiu empates com Atlético-GO (3º) e América-MG (5º).

+ Confira a classificação completa da Série B!

Por isso, um resultado favorável ao time paranista diante um time tão forte na competição como o Sport poderá marcar mais uma superação da equipe em lutar pelo aceso. “A equipe do Sport está muito bem na competição, vem de uma sequência sem derrotas, e sabemos da dificuldade que é enfrentar eles na Ilha do Retiro. Já mostramos a nossa capacidade em jogos como visitante e mais uma oportunidade de darmos a volta por cima e mostrarmos nosso potencial”, destacou o técnico Matheus Costa.

O Paraná soma 44 pontos na Segundona e está a três do G4, enquanto o Sport tem 53 e está na segunda colocação.