O Sport vem mais do que embalado para encarar o Paraná Clube, nesta quarta-feira (23), às 19h15, na Ilha do Retiro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano é o vice-líder da Segundona e em casa tem sido praticamente imbatível. A equipe teve apenas uma derrota em seu território em 15 jogos como mandante e um triunfo em cima do time paranaense deve consolidar ainda mais o acesso.

Com 52 pontos e na segunda colocação, o Sport vem de uma sequência de sete jogos sem perder, com quatro vitórias e três empates, o que dificulta ainda mais a vida do Tricolor, que precisa muito desses três pontos para seguir acreditando que tem condições de buscar o G4. O time paranista está com 44 pontos e na sétima colocação. Vindo de derrota em casa para o Figueirense, esse é o momento crucial para não deixar a chance de estar perto da ponta da tabela escapar.

+ Carneiro Neto é o convidado do podcast De Letra

“O Sport está muito bem na competição, em uma sequência grande sem derrotas. O jogo é muito importante para eles também. Ainda somos um concorrente e uma vitória nos mantém na briga”, disse o técnico Matheus Costa, em entrevista à Rádio Banda B.

A campanha do Leão, como um todo, chama a atenção. Além dos oito triunfos e seis empates em casa, salta aos olhos o fato de a equipe de Recife ter apenas três derrotas em toda competição: 2×1 para Operário e Criciúma e 2×0 para o América-MG, no dia 20 de setembro, esse o único revés em casa. Ou seja, há um mês o clube não sabe o que é perder.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Sabendo das condições favoráveis de sua equipe frente ao Paraná Clube, o técnico Guto Ferreira fez um apelo à torcida, que deve comparecer em bom número no estádio, um fator a mais de dificuldade que o Tricolor precisará batalhar para superar.

“É hora de lotar a Ilha. Faltam quatro jogos (como mandante). Vai lotar quando? Faltando um? Aí fica fácil. É hora do sacrifício, de ter 20, 25 mil na Ilha do Retiro”, concluiu o reinador, que terá seu time com força total para o jogo.

Protesto de solidariedade

Na partida desta noite, o Sport entrará em campo com os nomes nas camisas das praias do Estado que foram atingidas pelo vazamento de óleo.

O Nordeste luta! Entraremos diante do Paraná com nomes de praias do Estado e da Região atingidas pelo vazamento de óleo. #SOSNordeste pic.twitter.com/g6GDeSgpMv — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 23, 2019

Leia mais:

+ Matheus Costa quer Paraná “mostrando seu valor” contra o Sport

+ Tricolor vai modificado pro duelo em Recife