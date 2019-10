O novo episódio do podcast De Letra, que só trata de futebol paranaense, é especial. É a primeira entrevista no programa (haverá mais), e o convidado é o jornalista Carneiro Neto, um dos maiores nomes da comunicação paranaense. Em 54 anos de carreira, ele foi repórter de rádio e jornal, narrador, comentarista, apresentador de TV, editor e colunista – e essa trajetória está no livro “É disso que o povo gosta”, que será lançado na próxima terça-feira (29), a partir das 18h, nas Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigüi.

Neste bate-papo especial, Carneiro Neto fala com os jornalistas Juliana Fontes, Cristian Toledo, Luiz Ferraz e Ricardo Brejinski, conta histórias e fala sobre outros personagens, como Augusto Mafuz, colunista da Tribuna do Paraná.

Você pode baixar ou ouvir online o De Letra nos principais aplicativos de música:

O podcast entra no ar toda quarta-feira, às 14h. Assinantes (em qualquer plataforma) recebem o conteúdo antes.