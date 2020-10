Sem vencer há seis jogos, o Paraná queimou toda a gordura que tinha e agora está fora do G4 há três rodadas. Para se recuperar na Série B, o Tricolor terá que desbancar o líder Cuiabá, nesta quarta-feira (21), às 19h, na Arena Pantanal, pela 17ª rodada da competição.

A equipe do técnico Allan Aal, que já chegou a ser líder do campeonato, teve uma baixa considerável já no início da última partida. O zagueiro e capitão Fabrício sentiu uma lesão muscular e deverá seguir em tratamento por cerca de um mês. Com isso, o colombiano Hurtado será titular contra o Cuiabá.

Além do gringo, outra novidade entre os titulares deverá ser o meia-atacante Guilherme Biteco, que viajou somente pela segunda vez nesta Série B e pode entrar na vaga de Bruno Xavier.

Destaque segue na meta

O principal personagem do Paraná no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, no último domingo, foi o goleiro Marcos. O arqueiro substituiu o titular Alisson às vésperas da partida e fez três grandes defesas.

Contra o Cuiabá, ele será mantido na meta, já que Alisson segue entregue ao departamento médico por conta de uma lesão abdominal. “Nós trabalhamos como se fosse jogar. Tive uma preparação excelente para quando a oportunidade aparecer, dar conta do recado”, disse o novo camisa 1.

Transmissão

O jogo entre Cuiabá e Paraná terá transmissão dos canais SporTV e Premiere. Você também pode acompanhar todos os detalhes no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

Série B

17ª rodada

21/10/2020

CUIABÁ x PARANÁ

Cuiabá

João Carlos; Hayner, Everton Sena, Ednei e Romário; Jean Patrick, Matheus Barbosa e Elvis; Yago, Elton e Felipe Marques.

Técnico: Marcelo Chamusca.

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Guilherme Biteco (Bruno Xavier), Bruno Gomes e Andrey.

Técnico: Allan Aal.

Local: Arena Pantanal

Horário: 19h

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

