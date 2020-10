Atualmente, o Paraná Clube tem dez marcas estampando a camisa da equipe, um número maior do que em anos anteriores. Em 2019, por exemplo, em jogos da Série B, foram sete, mesma quantidade de 2018, quando esteve na Série A do Brasileirão. Ações e parcerias pontuais não entraram para o levantamento.

Neste ano, o time conseguiu angariar uma quantidade relevante de patrocinadores. A última marca a se juntar ao Tricolor foi a Multiloja, no início de outubro. Em setembro, o time tinha anunciado a Britânia como mais uma parceria para a temporada. Os demais patrocinadores atuais são: Claro, Estadium.bet, Above, Foxlux, Famastil, Viação Graciosa, Malires e Luto Araucária.

Procurado para comentar sobre as estratégias de marketing deste ano e a parceria com os próprios patrocinadores, o Paraná se recusou a participar da reportagem.

Apoio das marcas e pedidas mais baixas

Apesar de ter começado muito bem na Série B, inclusive liderando a competição e permanecendo no G4 por 12 rodadas, esse não foi um fator isolado para atrair mais patrocinadores ao Tricolor. É o que explica Erich Betting, consultor de marketing esportivo.

“Não é apenas a performance esportiva que leva uma marca a investir num patrocínio. Logicamente ajuda o time ir bem, mas não é só isso o que explica”, disse ele.

Para o especialista, ao contrário do que se imaginou, o cenário de pandemia do coronavírus contribuiu para que as marcas investissem no futebol.

“Os clubes entenderam que o valor ideal de um patrocínio não é o quanto o clube quer ganhar, mas aquele que faz o negócio acontecer. A crise da Covid-19 mostrou aos clubes que é preciso ter receita. Então as pedidas ficam geralmente mais baixas, facilitando o negócio”, comentou.

Por causa da pandemia, algumas empresas mantiveram a verba que tinham para outros fins parada, o que pode explicar mais aporte ao futebol.

“Houve, também, uma mudança de investimento das empresas. Sem eventos que juntem as pessoas, as marcas passaram a priorizar investimento em mídia. E o futebol, nesse caso, é um investimento com alto potencial de retorno em exposição de marca”, detalhou.

Em 2019, o Paraná fechou a temporada com sete patrocinadores. Foto: Divulgação/Paraná

Patrocínios do Paraná: quantidade x valor investido

Quando frequentou a elite do futebol brasileiro, a equipe paranista fechou a participação com sete marcas patrocinadoras, além da empresa que fornecia os uniformes e que aparecia nos materiais de divulgação.

Apesar da maior visibilidade que o time pudesse ter na primeira divisão, Betting detalha que os valores envolvidos na elite nacional são mais difíceis das marcas atingirem. Por isso, o time pode ter fechado com um número menor de patrocinadores na ocasião. Além disso, o cenário econômico era diferente.

“Os valores envolvendo a Série B costumam ser menores do que quando o clube está na Série A. Em 2018, num cenário pré-eleição, o investimento ficou em segundo plano”, falou.

O Paraná contou com sete principais patrocinadores em 2018, na Série A. Foto: Divulgaç]ao/Paraná

Grana das marcas pode impulsionar Paraná em campo

Em baixa na Série B, o Paraná é sexto colocado com 24 pontos e está sem vencer há seis jogos. Entretanto, o fato de existir uma maior oferta de patrocinadores pode contribuir para o Tricolor ter reflexos em campo no restante da competição, como aponta Betting.

“Sem dúvida que o aporte financeiro ajuda o clube a ter as contas equilibradas e, assim, certa tranquilidade para gerenciar o dia a dia da instituição. Em tese, mais patrocínio significa mais dinheiro em caixa, menos atraso em pagamento de salários e atletas mais focados em jogar”, finalizou.

