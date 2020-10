O Paraná confirmou na tarde desta terça-feira (6) o acerto com mais um patrocinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se da Multiloja, empresa paranaense de eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e eletroportáteis.

A marca já estampará o seu nome na parte inferior das costas na camisa paranista na partida desta terça-feira, contra o Náutico, às 19h15, na Vila Capanema. “É muito importante contar com mais esse parceiro para esta reta final de temporada. Traz ainda mais credibilidade ao nosso trabalho”, disse o presidente do Paraná, Leonardo Oliveira.

No final do mês passado, o Tricolor já havia fechado com a Britânia como mais um parceiro para a Segundona. O clube ainda conta com o patrocínio de outras marcas: Estadium.bet, Above, Foxlux, Famastil, Viação Graciosa, Malires e Luto Araucária.

