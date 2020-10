O Paraná Clube anunciou, na noite desta segunda-feira (5), a renovação do contrato do meia Renan Bressan. O vínculo, que acabava no final deste ano, foi prorrogado até dezembro de 2021.

“Estou muito feliz com a renovação, isso é uma forma de valorização do meu trabalho, espero poder ajudar o Paraná Clube a conquistar os objetivos”, disse ele, em entrevista ao site oficial paranista.

O camisa 10 é o grande destaque do Tricolor na temporada. Em 18 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências. As boas atuações, inclusive, fizeram com que o jogador ganhasse o carinho apelido de “Zinedine Bressan” por parte da torcida.

Além disso, também passou a ser sondado por outros clubes, acelerando o processo de renovação. Desta forma, Renan Bressan segue no Paraná até o término da próxima temporada.

