Para voltar a encontrar o caminho da vitória, o técnico do Paraná, Allan Aal, quer ter a opção de contar com atletas “descansados”. Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (02), o treinador lamentou a sequência pesada de jogos e as baixas na equipe. Para superar essas dificuldades, a expectativa é ter retornos e novatos no grupo.

O Tricolor não vence há três jogos. São dois empates e uma derrota em sequência. O confronto com o Pantera foi o terceiro compromisso em um intervalo de seis dias.

“Para a próxima partida vamos ver a questão física e, talvez, dar uma oxigenada no elenco para, assim, voltar a ter intensidade com trocas de passes e manter organização”, detalhou o comandante à Rádio Banda B.

O time sofreu no jogo em Ribeirão Preto e pouco conseguiu criar chances de gol. Por isso, os recém-chegados Vitinho (meio-campo) e Bruno Xavier (atacante) serão essenciais para oferecer nova “energia” ao time. Ambos não estrearam ainda.

“Vitinho e Bruno Xavier devem estar entre os relacionados para a próxima partida. Não têm condições de jogar mais que meio tempo, vieram de lesão, mas estão fazendo um trabalho intenso e serão importantes”, explicou.

Outros nomes que Allan Aal espera poder escalar são os dos zagueiros Fabrício e Salazar. Ambos desfalcaram o time na derrota no interior paulista e, na opinião do técnico, dificultaram o trabalho do time.

“Esperamos que a resposta biológica deles seja a mais rápida possível. Perder dois jogadores de um vez só causa desequilíbrio, ainda mais se tratando de dois zagueiro, o sistema defensivo sofre demais”, arrematou.

