O Paraná perdeu por 2 a 1, de virada, para o Avaí após duas falhas individuais e vê o G4 cada vez mais distante.

Na noite desta sexta-feira (13), pela 21ª rodada da Série B, em Florianópolis, o time paranista saiu na frente, com um golaço de Renan Bressan, aos 4 minutos da primeira etapa. Rômulo, aos 47 também do primeiro tempo, deixou tudo igual quando viu Alisson adiantado e encobriu o goleiro. Aos 25 do segundo tempo, o zagueiro Philipe Maia mandou contra o patrimônio.

Em dois jogos à frente do Paraná, o técnico Rogério Micale acumula um empate e uma derrota. Com o resultado, o Paraná mantém 29 pontos e cai para a nona colocação, a cinco pontos do G4, mas a diferença pode ser ampliada em relação à área de classificação, caso o Juventude (4º), que ainda entra em campo na rodada, vença o Sampaio Corrêa.

O próximo compromisso da equipe paranista será diante do Juventude, na próxima sexta-feira (20), em Caxias do Sul.

Paraná começa bem e sofre com falhas individuais

O Paraná começou bem o jogo e já aos quatro 4 minutos abriu o placar na primeira chance de gol da partida. Renan Bressan, na entrada da área, mandou uma bola colocada e abriu o placar. O jogador não marcava desde a 11ª rodada, no empate em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, no dia 26 de setembro.

O Avaí criou diversas oportunidades, agredindo mais o Paraná, e quase no apito do fim da primeira etapa igualou o placar. Rômulo viu Alisson adiantado, chutou da intermediária e encobriu o goleiro, que pulou, mas não alcançou a bola.

Na segunda etapa o Leão da Ilha virou. Em cobrança de falta, Edilsom mandou na área e o zagueiro Philipe Maia, que fez seu segundo jogo com a camisa do Paraná, mandou de cabeça contra a meta do goleiro Alisson, decretando a derrota paranista.

Ficha técnica

SÉRIE B

21ª rodada

13/11/2020

AVAÍ 2×1 PARANÁ

Avaí

Lucas Frigeri; Edilson, Betão, Alan Costa e João Lucas; Ralf, Jean (Airton), Leandrinho e Vinícius Jaú (Adryan); Romulo e Jonathan (Rildo).

Técnico: Geninho.

Paraná

Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Philipe Maia e Jean Victor; Jhony Douglas (Bruno Gomes), Higor Meritão e Renan Bressan (Wandson); Karl (Guilherme Biteco), Thiago Alves (Gabriel Pires) e Léo Castro (Bruno Xavier).

Técnico: Rogério Micale.

Gols: Renan Bressan, 4’, Rômulo, 47 do 1º, Philipe Maia (contra), 25’ do 2º

Cartões amarelos: Jonathan (AVA); Thiago Alves, Salazar, Philipe Maia, Paulo Henrique (PRC)

Local: Ressacada (Florianópolis-SC).

Árbitro: Andrey da Silva E Silva (PA).

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes (PA) e Bárbara Roberta da Costa Loiola (PA).

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná é multado por ‘apagão’ na Vila Capanema

+ CBF muda calendário de 2021 e Copa do Brasil terá novo formato

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?