A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (11) o calendário ajustado para a temporada de 2021. A entidade teve que alterar algumas datas por conta das modificações na fórmula de disputa da Copa Sul-Americana do ano que vem.

O ‘novo calendário’ impacta mais na disputa da Copa do Brasil 2021. A competição terá início no dia 3 de março e terá sete fases, com 92 clubes participantes. Anteriormente, o ‘mata-mata’ tinha oito fases e 91 times.

Com isso, os 12 clubes oriundos da Libertadores e de outras competições nacionais, que entravam nas oitavas de final, passarão a disputar a Copa do Brasil já a partir da terceira fase.

Outra competição que foi teve data alterada é a Supercopa do Brasil, que reúne os campeões da Copa do Brasil e Brasileirão. A grande final acontecerá no dia 11 de abril.

+ Mais do futebol:

+ Entre os maiores zagueiros-artilheiros do Coritiba, Sabino quer entrar no top 5

+ STJD ignora pedido do Fortaleza para impugnar jogo contra o Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?