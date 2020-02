Passadas sete rodadas do Campeonato Paranaense, já é possível fazermos o balanço financeiro referente às rendas do torneio. Quem lucrou mais até agora? Quem saiu no prejuízo? Quanto a Federação Paranaense de Futebol (FPF) faturou? As respostas você lê abaixo.

O Athletico foi o clube que mais lucrou até o momento com o Estadual, seguido de Coritiba e FC Cascavel. Por outro lado, Londrina, PSTC, Cascavel CR e Toledo tiveram prejuízo com seus jogos, por conta da baixa presença de público.

Porém, é preciso antes de analisar os números da renda entender como funciona a contagem.

Os clubes que possuem maior quantidade de sócios-torcedores, obviamente, vendem menos ingressos. Por isso, é acordado no arbitral da competição que cada entrada de sócio vale R$ 20 no boletim financeiro. Este valor é estipulado para que a renda fique mais completa para o cálculo de impostos e taxas da Federação, arbitragem, entre outros.

Um exemplo: Coritiba x FC Cascavel teve 9.772 pagantes. Destes, 7.405 eram sócios, que não compraram ingresso na bilheteria. Porém, no boletim financeiro é contabilizado R$ 20 para cada uma das 7.405 entradas, totalizando R$ 148.100,00 de renda.

Por isso, nesta contagem, contabilizamos o balanço com o valor dos sócios embutidos, já que é uma fonte de renda dos clubes.

Veja abaixo a soma das rendas líquidas até o momento:

Athletico: R$ 423.843,91 (quatro jogos)

Coritiba: R$ 410.613,70 (quatro jogos)

FC Cascavel: R$ 187.515,56 (três jogos)

Operário: R$ 140.453,62 (quatro jogos)

Rio Branco: R$ 105.291,23 (quatro jogos)

Paraná: R$ 88.141,36 (quatro jogos)

União: R$ 71.075,74 (três jogos)

Cianorte: R$ 6.227,86 (três jogos)

PSTC: – R$ 3.420,9

Cascavel CR: – R$ 11.463,87

Londrina: – R$ 29.109,24

Toledo: – R$ 106.126,87

E a Federação?

A FPF recebe 5% da renda bruta de todos os jogos. No total, a Federação já arrecadou R$ 166.359,90. Ou seja, já faturou mais que nove dos 12 participantes do torneio.

O valor foi diminuído em relação ao ano anterior, quando era de 10%. Um dos fatores da diminuição é que os direitos de televisão do Paranaense foram vendidos ao DAZN, por um valor inferior em comparação aos anos que o torneio era comprado pela Rede Globo.

