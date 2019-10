O lateral-esquerdo William Matheus voltou a se firmar no time titular do Coritiba nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que chegou a ser bastante criticado pelo torcedor, foi decisivo na conquista dos quatro pontos conquistados fora de casa nas duas últimas partidas, contra São Bento e Vila Nova, e espera manter a toada no duelo decisivo contra o Operário, nesta quinta-feira (24), às 21h30, no Couto Pereira.

“Espero que as oportunidades possam vir e eu possa estar ajudando, seja fazendo gols, tirando gol, dando assistência. Nosso foco é no trabalho coletivo e o que eu mais quero é que o Coritiba suba. Se eu puder estar ajudando, melhor ainda”, afirmou ele.

Diante do São Bento, o atleta entrou no time por acaso, já que Patrick Brey foi vetado de última hora por conta de uma virose. Conseguiu marcar um golaço logo no começo da partida e ainda tirou uma bola em cima da linha já nos acréscimos. Contra o Vila Nova, deu a assistência para o gol do zagueiro Sabino. que marcou o início da reação alviverde para buscar o empate em Goiânia.

Mesmo que tenha perdido a posição anteriormente, William Matheus teve tranquilidade para trabalhar e mostrar seu valor quando teve novamente a oportunidade. “O jogador quando sai do time tem que ter cabeça boa, treinar mais. Ninguém sai do time à toa. Trabalhei, esperei minha chance e, contra o São Bento, pude voltar, consegui fazer o gol e o que espero é sempre estar ajudando”, arrematou o jogador.

Diante das boas apresentações, o lateral-esquerdo recuperou a vaga no Coritiba. No duelo contra o Operário, Patrick Brey está novamente à disposição, mas o técnico Jorginho não deve mexer nessa posição na equipe para tentar mais uma vitória na Série B.

