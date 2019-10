Demorou, mas o técnico Jorginho, enfim, poderá colocar em campo o time que considera ideal para o confronto decisivo do Coritiba diante do Operário, nesta quinta-feira (24), às 21h30, no estádio Couto Pereira. Contra o Fantasma, o treinador contará novamente com o lateral-direito Diogo Mateus e com o meia-atacante Rafinha, que cumpriram suspensão no empate fora de casa colhido diante do Vila Nova, no final de semana.

Assim, a única baixa segue sendo o volante Luiz Henrique, machucado. Depois de cumprir suspensão, Rafinha também se recupera de uma pancada que levou no joelho. No treinamento de terça-feira (22), até aonde a imprensa conseguiu acompanhar, o camisa 7 apenas correu em volta do gramado, mas deve ser relacionado para a partida.

Com esses retornos importantes, Felipe Mattioni e Vitor Carvalho devem sair do time. Desta forma, o meia Juan Alano, que jogou mais adiantado contra o Vila Nova, deve voltar a atuar como segundo volante, ao lado de Matheus Sales. Também no meio, fica a dúvida entre Thiago Lopes e Giovanni.

Na frente, o trio ofensivo formado por Rafinha, Robson e Rodrigão deve voltar a ser escalado. Caso Rafinha não tenha condições de atuar os 90 minutos e fique no banco de reservas, Jorginho tem duas opções. Uma delas é a escalação de Giovanni no meio, com Thiago Lopes atuando mais na frente. A outra é a entrada do atacante Kelvin para atuar pelo lado do campo.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Desta forma, com quase todo o elenco à disposição, mas com dúvidas, o provável Coxa deve ter: Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano e Thiago Lopes (Giovanni); Rafinha (Kelvin), Robson e Rodrigão.

Leia mais:

+ Coxa prega ‘cabeça fria’ na reta final da Série B

+ Coritiba aposta no fator casa pra seguir em ascensão

+ Operário critica postura do Coritiba de cobrar R$ 150 o ingresso