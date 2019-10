O Coritiba vai apostar no fator casa para conseguir o tão esperado acesso à primeira divisão. Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o time fará quatro dos nove jogos restantes dentro do Couto Pereira, a começar pelo confronto local diante do Operário, nesta quinta-feira (24), às 21h30. Além disso, o Coxa quer aproveitar o rendimento ruim que o Fantasma tem fora de casa nesta segunda divisão.

“Acho que realmente a gente precisa pegar as coisas positivas que estão a nosso favor. Claro que é um jogo muito importante e a gente precisa da vitória. Então, da nossa parte, vamos trabalhar forte, independentemente da sequência deles fora de casa e, como estamos jogando dentro de casa, vamos em busca desses três pontos”, garantiu o lateral-esquerdo William Matheus.

Para o duelo contra o Operário, a diretoria do Alviverde manteve a promoção feita há duas semanas, no aniversário do clube. Tem ingresso a R$ 5, sócios que podem levar convidados e a expectativa de que o Couto Pereira possa ser mais uma vez um fator decisivo para o Coritiba conseguir mais uma vitória na Série B.

“Em casa sempre teve uma atmosfera diferente. O clube fez de novo a promoção para trazer o torcedor e a gente pede que eles venham nos apoiar. Eles são muito importantes para nós nessa reta final, que o campeonato começa a afunilar. A gente sabe que a vitória na quinta-feira é importante e a gente vai lutar bastante”, reforçou o meia Juan Alano.

O Coxa tem o segundo melhor rendimento como mandante da Série B, com 71% dos pontos conquistados. Está atrás apenas do Bragantino, que tem 78%. Já o Operário é o 17º pior visitante, com 11 pontos em 15 jogos e 24% de performance.

