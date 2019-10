O lateral-direito do Coritiba, Yan Couto, está entre as 60 maiores promessas do futebol mundial, de acordo com o jornal inglês The Guardian, que apresentou uma lista com jovens nascidos em 2002 e que prometem despontar no futuro.

O jogador de 17 anos é um dos três brasileiros na lista, que conta também com os meias Reinier, do Flamengo, e Talles Magno, do Vasco. Os dois já atuaram pelos profissionais dos seus clubes, enquanto Yan Couto só jogou pela base. No entanto, vem frequentemente sendo chamado para a seleção brasileira, inclusive fazendo parte da delegação que disputará o Mundial sub-17, que acontece entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro, no Brasil.

O diário britânico descreve o estilo de jogo do lateral como similar ao de Rafinha, hoje no Flamengo e revelado pelo próprio Coxa. “Jogou futsal por cinco anos, o que lhe deu uma grande técnica, e começou no Coritiba aos dez anos de idade. Ele não é o mais alto, nem o mais forte, mas é extremamente rápido e é uma ameaça quando ataca e tão bom quanto quando defende”, apontou o Guardian.

Entre os estrangeiros, o atacante Ansu Fati, do Barcelona, é quem mais tem se destacado entre os profissionais. Nascido em Guiné-Bissau, ele defende as categorias de base da Espanha.

