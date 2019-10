Na reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba confia na força da torcida para conseguir o acesso à primeira divisão. Depois de conseguir quatro pontos nos dois jogos seguidos que fez fora de casa, a diretoria divulgou nesta segunda-feira (21) uma promoção de ingressos para o duelo decisivo diante do Operário, nesta quinta-feira (24), às 21h30, no Couto Pereira. Para o setor popular da arquibancada, haverá um lote promocional a R$ 5.

Segundo informações divulgadas no site oficial do clube, o preço será o mesmo para a curva da Mauá, ao lado do setor visitante, mas nesse setor, a venda será exclusiva para sócios do clube. Além desse lote promocional, os sócios das modalidades Campeão e Special têm entrada livre na arquibancada e poderá ainda levar um acompanhante. Como já aconteceu no último compromisso diante do Criciúma, os demais sócios do Coritiba poderão levar dois acompanhantes para o seu respectivo setor.

Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site ingressos.coritiba.com.br. A venda física dos bilhetes começa nesta terça-feira (22), a partir das 10h, nas bilheterias do Couto Pereira e na Loja 1909 do estádio. Na loja do Shopping Palladium, os ingressos serão vendidos das 11h às 22h.

Outra medida adotada contra o Criciúma foi mantida. Assim, crianças de até 12 anos não pagam para acompanhar a partida. Mas para isso, terão que estar acompanhadas por um responsável. O Coritiba não divulgou a quantidade de ingressos disponíveis nesse lote promocional. Informou apenas que os mesmos serão vendidos até enquanto durar essa carga e que a comercialização pode ocorrer até quinta-feira, data do duelo contra o Fantasma.

