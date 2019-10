Após o empate em 2×2 do Coritiba com o Vila Nova, na tarde de sábado (19), no Serra Dourada, o volante Vitor Carvalho procurou a imprensa para pedir desculpas ao torcedor. O jogador quase foi o vilão do dia, por ter cometido um erro no final do primeiro tempo que originou o segundo gol do adversário. Porém, no segundo tempo o Coxa foi buscar o empate nos minutos finais e amenizou a situação.

“Queria pedir desculpas para o torcedor. Sabemos que erros fazem parte, mas a gente trabalha para acertar. Sou um cara com uma dedicação muito grande pelo clube, já são oito anos aqui dentro, é meu time do coração e quero colocar este clube no lugar em que ele merece estar. Agora é o momento de trabalhar, pedir desculpas ao torcedor. Sinto muito pelo que aconteceu, estou chateado e quero dar a volta por cima”, afirmou ele, em entrevista à Rádio Transamérica.

Na jogada, Vitor Carvalho dominou mal a bola dentro da área e viu Ramon se antecipar para roubar e concluir a gol. O que incomodou mais o atleta foi que o lance foi muito semelhante ao erro que cometeu na derrota por 2×1 para o Londrina.

“Fui dar o passe para o Muralha, vi que o Sabino estava marcado e achei que a melhor opção era o Muralha. A bola escapuliu um pouco e na hora que fui dar o passe, saiu meio mascado e o marcador antecipou a jogada. Foi um tipo de erro similar com o que aconteceu contra o Londrina. Na hora você pensa ‘de novo comigo?’, mas isso já foi, já é passado e dos males o menor, porque não saímos com a derrota”, apontou.

Apesar do erro, o volante teve todo o apoio do técnico Jorginho, que destacou que todos estão sujeitos a isso e que o momento é de apoiar quem faz parte do elenco e não de criticar.

“É um momento em que não podemos julgar. Todos nós falhamos e erramos. Infelizmente foi um erro capital, sabemos disso, e é o momento de acalmar os ânimos, proteger o atleta e dar força para ele. Ele vai ter sempre o nosso apoio”, disse o treinador.