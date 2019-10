Na edição com maior número de participantes paranaenses dos últimos anos, o Coritiba ainda não conseguiu vencer nenhum confronto local na Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. Até pela situação na classificação, e com a chance de ficar cada vez mais perto do acesso, o Coxa vai tentar nesta quinta-feira (24), às 21h30, no Couto Pereira, diante do Operário, sua primeira vitória em um clássico estadual na segunda divisão.

Por se tratar de um duelo regional, o Alviverde sabe que qualquer erro pode ser fatal diante do Fantasma. “É um clássico, sim, são clubes do mesmo Estado, estão na mesma divisão que a gente. Vivemos um momento decisivo e, se você erra no começo do campeonato, até tem a chance de recuperar. Chegamos em uma fase que se errar já não dá mais para correr atrás. É um jogo importante, em casa, um clássico e vamos procurar vencer”, cravou o lateral-esquerdo William Matheus.

Neste ano, o Coritiba ainda não conseguiu vencer o Operário. Foram três empates contra o Fantasma, dois pelo Campeonato Paranaense e um no duelo do primeiro turno, no Germano Krüger, que terminou 1×1. Hora do tira-teima no momento mais decisivo da temporada.

“Todos os confrontos estaduais mexem com todos. Será um jogo difícil, o Operário tem um time muito competitivo, de muita qualidade e esperamos fazer um bom jogo, igualar em competitividade, já que sofremos com isso contra eles no primeiro tempo. É um time que marca forte, mas precisamos somar os três pontos”, reforçou o meia Juan Alano.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Além do empate diante do Fantasma, no primeiro turno, o Coritiba não conseguiu vencer os outros concorrentes do Estado nesta Série B. Perdeu os dois jogos para o Paraná Clube, por 3×2, em casa, e 2×0, na Vila Capanema. Diante do Londrina, empatou sem gols no Couto Pereira e perdeu por 2×1 no Estádio do Café.

Leia mais:

+ Operário critica Coritiba por cobrar R$ 150 por ingressos

+ Coxa pode ter força máxima contra o Fantasma

+ Operário vê duelo no Couto como chance de manter vivo sonho do acesso