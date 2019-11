Foram 11 jogos sem marcar. Para o atacante Rodrigão, artilheiro isolado do Coritiba na temporada de 2019, com 21 gols, foi uma eternidade. Mas nos últimos dois jogos, o camisa 9 desencantou e voltou a ser decisivo para o time, justamente no momento mais importante e de definições da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o goleador passa a ser novamente a esperança do Coxa, a começar pelo duelo decisivo desta segunda-feira (4), às 20h, diante do Sport, no Couto Pereira.

Nas últimos duas rodadas, Rodrigão marcou duas vezes. Fez um dos gols no empate em 3×3 diante do Cuiabá e também o da vitória por 1×0 diante do Botafogo-SP. Ambos os duelos foram realizados fora de casa. A cobrança era grande, mas o atleta manteve a tranquilidade para voltar a balançar as redes.

“Sempre falei que minha cabeça estava tranquila. Sempre tive o apoio da minha equipe. É chato ficar sem marcar, mas o importante é que meu time vença. Não tem como dizer que não tem cobrança se você é centroavante. Eu tive paciência, tive que trabalhar. Foram 11 jogos de jejum, estou feliz com os dois gols que fiz. Dedico à minha equipe, que se dedicou e correu muito. O gol não é só meu e sim de todo o grupo”, afirmou o artilheiro do Alviverde, que chegou à marca dos 13 gols na segunda divisão.

A volta da boa fase do atacante foi também elogiada pelo técnico Jorginho, que destacou a importância do jogador nesta reta decisiva da Série B. “Fico feliz pelo Rodrigão, é bom vê-lo fazendo gol. Tudo que a gente fez, chamando a atenção e colocando no banco, está surtindo efeito. Ele sabe quem ele é, um bom centroavante, goleador”, arrematou o treinador.

Com os dois marcados nas últimas rodadas, Rodrigão voltou também a brigar pela artilharia da competição. Agora ele se igualou a Guilherme, do Sport, e está somente um atrás de Hernane Brocador, também do time pernambucano.

