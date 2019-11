Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba tem mais um confronto decisivo pela frente. Nesta segunda-feira (04), o Coxa enfrenta o vice-líder Sport, às 20h, no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Segundona. Se vencer, o Verdão fica a um ponto do Leão na tabela.

Terceiro colocado na competição, o Coritiba entrará em campo embalado pela vitória por 1 a 0 em cima do Botafogo-SP, na sexta-feira (1º), fora de casa. Já o Sport vem pressionado para o duelo. O time recifense perdeu para o Guarani na última rodada.

Para a partida, mais uma vez, o técnico Jorginho não deve contar com o meia-atacante Rafinha, que teve uma lesão muscular detectada na panturrilha direita. O jogador se machucou durante o empate contra o Cuiabá. Rafinha ainda não tem um prazo de retorno definido. De acordo com o clube, a volta aos gramados está condicionada à evolução do atleta. O Verdão tem partidas até o dia 30 de novembro pela Série B (veja a tabela no final da matéria).

Sem jogadores suspensos, a equipe titular do Coritiba deve ser muito semelhante com a que jogou contra o Botafogo-SP. A principal mudança deve ficar com a entrada do atacante Robson no lugar de Serginho. Na última partida, Robson foi poupado por causa do desgaste físico.

O zagueiro Nathan Ribeiro, que estreou na sexta-feira (1º), também deve ser titular. Ele foi bastante elogiado pelo treinador Jorginho. Dessa maneira, Romércio pode começar no banco novamente.

Com isso, a provável escalação do Coritiba é: Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano e Giovanni; Thiago Lopes, Robson e Rodrigão.

Reta final do Coritiba

04 de novembro, segunda, 20h – Coritiba x Sport

08 de novembro, sexta, 21h30 – Figueirense x Coritiba

12 de novembro, terça, 19h15 – Brasil-RS x Coritiba

15 de novembro, sexta, 17h – Coritiba x Oeste

22 de novembro, sexta, 19h15 – Coritiba x Bragantino

30 de novembro, sábado, 16h30 – Vitória x Coritiba