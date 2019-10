O Coritiba terá um importante desfalque para a partida contra o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (1), às 19h15, no estádio Santa Cruz. A delegação do Coxa seguiu viagem para Ribeirão Preto sem o meia Rafinha, que se lesionou no empate em 3×3 com o Cuiabá, na última terça-feira (29), na Arena Pantanal.

O jogador foi substituído da partida reclamando de muitas dores na panturrilha direita, foi avaliado pelo departamento médico e voltou para Curitiba. Ainda não há previsão de quanto tempo ele ficará de fora.

+ E se…? A realidade alternativa do futebol paranaense no podcast De Letra!

Por outro lado, o volante Matheus Sales, que cumpriu suspensão na rodada passada, viajou nesta quarta-feira (30) para o interior de São Paulo, onde se juntará com o restante do elenco e está á disposição do técnico Jorginho. A tendência, inclusive, é que ele seja titular contra o Botafogo-SP.

+ Confira a classificação completa da Série B!

O Alviverde fará um único treinamento para esta partida na quinta-feira (31). Com 49 pontos, o Coritiba está na quarta posição na tabela, enquanto o time paulista é o oitavo, com 44.

+ Mais do Coxa:

+ Jorginho cobra mais malandragem dos jogadores do Coritiba

+ Jogadores do Coritiba falam de empate “vergonhoso” com o Cuiabá