O torcedor sempre fica pensando o que aconteceria se o seu time tivesse vencido um jogo em especial. Não só o que naturalmente mudaria de uma derrota para uma vitória, mas toda a ‘realidade alternativa’ que viria com essa mudança. É a história do “e se…”, assunto daquela conversa marota na mesa do bar. Afinal, o que aconteceria se o Brasil tivesse vencido a Copa do Mundo de 1982?

A equipe da Tribuna do Paraná encontrou fatos históricos que merecem ser revistos – e mudados, claro. E o que resultou disso está na décima edição do podcast De Letra. Os jornalistas Cristian Toledo, Diogo Souza, Eduardo Luiz, Gustavo Marques e Ricardo Brejinski discutem o que aconteceria com Athletico, Coritiba e Paraná Clube se a Copa João Havelange de 2000, a Libertadores de 2005 e a Copa do Brasil de 2011 tivessem um final diferente.

