O Coritiba quer o Couto Pereira lotado na partida contra o Sport, às 20h, na segunda-feira (04), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a diretoria do Coxa anunciou mais uma promoção. Sócios poderão levar um acompanhante para assistir o jogo de seu respectivo setor.

+ Leia Mais: Coritiba nunca perdeu para o Botafogo-SP em Ribeirão Preto

Além disso, associados da modalidade Campeão e Special terão entrada gratuita na arquibancada (acesso pela Amâncio Moro e curva Mauá).

Em busca pelo acesso à Série A, o Verdão conta mais uma vez com o apoio da torcida para conquistar os três pontos. O clube tem a terceira melhor média de público entre os 40 clubes da Série A e B do Brasileirão.

Valor dos ingressos

No entanto, dessa vez, o Coritiba não reduziu o valor do ingresso. O preço para a arquibancada é de R$ 40,00. Já cadeira Mauá e cadeira Social custam R$ 80. O objetivo do clube é valorizar e aumentar o número de sócios.

+ Confira a classificação completa da Série B!

A venda dos ingressos para a partida já está sendo realizada tanto pelo site do clube como na bilheteria do Couto e nas lojas físicas Sou 1909.