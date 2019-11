O histórico de partidas entre Botafogo de Ribeirão Preto e Coritiba não é grande. Os times, que se enfrentam às 19h15 desta sexta-feira (1), no estádio Santa Cruz, só fizeram outros nove jogos entre si. E o retrospecto é amplamente favorável ao Coxa – três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. E inclusive nunca perdeu atuando na casa do Botinha.

O primeiro confronto entre as duas equipes aconteceu em 3 de outubro de 1976, em Ribeirão, com empate em 1×1. O time paulista contava com grandes jogadores – talvez a maior geração da história do clube, com Wilson Campos, Zé Mário, Lorico e, claro, o doutor Sócrates. O Coxa, treinado por Dino Sani, era à época pentacampeão paranaense (o título de 76 só seria decidido no ano seguinte), e atuou com Jairo; Hermes, Vicente, Celso e Bira; Osmarzinho (Caio), Paulinho e Eli Carlos; Wílton, Luisinho (Freitas) e Aladim. Os gols foram de João Carlos (BOT) e Aladim (CFC).

A vitória na casa do Botafogo aconteceu em 28 de janeiro de 1981, pela Taça de Prata, então o nome da segunda divisão do futebol brasileiro. O Coritiba venceu por 2×0, gols de Biluca e Santos. O Coxa jogou com Roberto Costa; Paulo Maurício, Eduardo, Biluca e Maurício; Valderez, Adãozinho (Viana) e Sérgio Ronaldo; Gil, Zezinho e Santos (Claudinho). O técnico alviverde era Borba Filho.

O último jogo entre Botinha e Coxa no estádio Santa Cruz também foi válido pela segunda divisão, em 19 de fevereiro de 1992, e terminou empatado em 0x0.