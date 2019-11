Em mais uma decisão na Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba encara o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, querendo vencer para continuar ’criando raízes’ no G4 da competição. A partida acontece nesta sexta-feira (1º), a partir das 19h15, em jogo válido pela 32ª rodada. O jogo deve ser muito disputado, já que o adversário ainda tem chances matemáticas de brigar pelo acesso e precisa vencer. O duelo será exibido no canal Premiere e será possível acompanhar o lance a lance no site da Tribuna do Paraná.

Restam sete jogos para o Verdão encerrar a temporada e, por isso, será necessário que o time concentre todas suas forças em vencer este duelo. Com 49 pontos e em quarto na Segundona, o Coxa vem de três empates seguidos, sendo o último por 3×3 diante do Cuiabá, em partida que estava em atraso. Agora o momento é crucial para garantir os três pontos e se manter dentro da área de classificação.

Por outro lado, o Pantera tem 44 pontos, é o oitavo da tabela e deve dificultar o trabalho do Verdão. O time vem de uma derrota e um empate, mas teve muitos bons momentos na competição. O Botafogo-SP esteve no G4 em doze rodadas, algumas delas alternadas, e acredita que um triunfo é essencial para seguir vivo na briga pela vaga na Série A.

Quando as equipes se encontraram no primeiro turno, o placar foi favorável ao Coritiba, que bateu o adversário no Couto Pereira, por de 3×2, com gols de Robson, Juan Alano e Sabino. Para encarar o time do interior paulista, o técnico Jorginho perdeu o meia-atacante Rafinha, com uma lesão na panturrilha, mas terá o retorno do volante Matheus Sales, que cumpriu suspensão no último jogo. Existe a possibilidade de que o volante Serginho seja mantido na equipe para que o treinador arme um esquema mais defensivo. Caso a opção seja manter a equipe com a mesma característica no ataque, o atacante Kelvin e o meia Thiago Lopes entram na disputa pela titularidade.

Mesmo deixando escapar a vitória na última rodada, para o Cuiabá, após ter estado na frente no placar por três vezes, o elenco coxa-branca garante estar pronto para o novo desafio. Em entrevista à RPCTV, o meia Giovanni contou para a jornalista Nadja Mauad, sobre a necessidade de deixar para trás o confronto no Mato Grosso e a importância de o grupo buscar agora vitória.

“Estamos fortes mentalmente. Tomamos os três gols, fomos infelizes, mas mudamos nossa postura. O Jorginho nos passou a importância desses próximos jogos. Vamos firmes fazer uma grande partida”, afirmou o camisa 10, que garantiu que só o resultado com os três pontos interessa.

“Precisamos vencer. Um clube que quer subir precisa vencer em casa e fora. Fomos infelizes, mas ’passamos a régua’ e precisamos ter personalidade agora para sairmos de Ribeirão Preto com a vitória”, arrematou.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno 32ª Rodada

BOTAFOGO-SP X CORITIBA

Botafogo-SP

Darley; Lucas Mendes, Luiz Otávio, Didi e Pará; Pablo, Higor Meritão e Marlon Freitas; Murilo Henrique, Felipe Saraiva e Bruno Moraes.

Técnico: Hemerson Maria

Coritiba

Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano e Giovanni; Kelvin (Serginho ou Thiago Lopes), Robson e Rodrigão.

Técnico: Jorginho

Local: Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto-SP)

Horário: 19h15

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)