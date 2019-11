É decisão. É como se fosse uma final de campeonato. Vai ser com esse espírito que o Coritiba vai entrar em campo hoje, às 20h, no Couto Pereira, para o confronto direto contra o Sport na luta pelo acesso à primeira divisão. O time alviverde, apesar das atuações irregulares, defende uma invencibilidade de sete partidas na Série B do Campeonato Brasileiro e, uma vitória contra os pernambucanos pode deixar o Coxa ainda mais perto de conquistar o tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro. O jogo terá transmissão do SporTV (para todo o Brasil, menos para o estado do Paraná) e você pode conferir também a partida no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Depois de vencer, no sufoco, o Botafogo-SP por 1×0, na última sexta-feira, fora de casa, o Coritiba, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, aumentou suas chances de acesso para 75%. Uma vitória contra o Sport vai fazer esses números aumentarem, já que o Verdão atingirá a marca dos 55 pontos e precisará de mais seis ou sete pontos nos últimos cinco jogos para confirmar o retorno à primeira divisão.

A conta, na verdade, está feita dentro do Coritiba. Com mais seis partidas pela frente, o Coritiba terá que buscar ser perfeito em casa e vencer Sport, Oeste e Bragantino, e buscar mais um pontos nos jogos que terá longe de Curitiba contra Brasil de Pelotas, Figueirense e Vitória. Os resultados da rodada ajudaram e o time alviverde, independentemente do resultado de hoje, dificilmente sairá do G4 da Série B.

É com esse cenário que o Coritiba vai tentar emplacar mais um grande resultado. O técnico Jorginho acredita que o momento é de união e mobilização de todos. Por isso, espera mais uma vez o Couto Pereira lotado para o confronto direto diante do Sport. Hora de deixar de lado cobranças mais duras contra a diretoria, as atuações irregulares e saber da importância deste momento para o futuro do clube.

“Faço um apelo ao nosso torcedor que possa estar presente. A gente já tem colocado mais de 20 mil no estádio. É importante todos estarem juntos. A vitória contra o Sport pode nos deixar a um ponto deles. Sabemos que será um jogo difícil, mas podemos buscar algo a mais que a gente não esperava. O torcedor está com o coração na mão. Esperamos que não seja assim até o final e que na última ou penúltima rodada, a gente esteja com nossa situação mais tranquila”, cravou o treinador.

No começo da Série B, quando ainda era comandante da Ponte Preta, Jorginho sentiu na pele a força do torcedor. O Couto Pereira, dias depois da morte do ídolo Dirceu Krüger, estava completamente lotado e o apoio da arquibancada foi fundamental para o Verdão vencer a Macaca. Para o treinador, chegou a hora dessa atmosfera voltar a ser presente para levar o Coxa de volta à primeira divisão.

“Eu provei isso. Como é difícil jogar ali com toda essa comoção. Foi um momento difícil, mas um momento que todos se uniram e fez toda a diferença. Vimos a força dessa torcida. Estamos nesse projeto juntos, presidência, diretoria, comissão e jogadores. Sou passageiro, um dia eu vou embora e a torcida é apaixonada pelo clube. O Coritiba merece estar na primeira divisão, merece o acesso. A presença e a força da torcida dará uma força muito grande para atingir esse objetivo”, reforçou o treinador.

Para enfrentar o Sport, o Coritiba ainda não poderá contar com o meia-atacante Rafinha, lesionado. O lateral-esquerdo William Matheus, que saiu machucado do duelo contra o Botafogo-SP, ainda é dúvida. Já o atacante Robson, poupado na última partida em Ribeirão Preto, deve retornar ao time na vaga de Thiago Lopes.

Ficha técnica

SÉRIE B

33ª Rodada – 2º Turno

CORITIBA X SPORT

Coritiba

Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus (Patrick Brey); Serginho, Matheus Sales, Juan Alano e Giovanni; Robson e Rodrigão.

Técnico: Jorginho

Sport

Luan Polli; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho; Hyuri, Guilherme e Hernane.

Técnico: Guto Ferreira

Local: Estádio Couto Pereira

Horário: 20h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ)