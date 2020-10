Muito esperado pela torcida do Coritiba, o atacante Ricardo Oliveira deve, enfim, ser relacionado para um jogo. Após a derrota por 2×1 para o Grêmio, na última quarta-feira (7), o técnico Jorginho esclareceu que o atleta foi poupado do confronto com os gaúchos como medida de prevenção.

“Esta semana o Ricardo sentiu dor pontual e ficamos preocupados. Em conversa com o departamento médico e com o atleta, chegamos à conclusão que não era bom que entrasse”, disse o treinador, em entrevista às rádios Banda B e Coxa.

O atacante de 40 anos, com longo histórico de artilheiro, foi anunciado como reforço no dia 1º, mas ainda não estreou com a camisa coxa-branca.

“Ele estava parado desde março, não pisou no campo até o final de setembro, não é tão simples colocar pra treinar e com quatro ou cinco dias já colocar para jogar”, esclareceu o comandante coxa-branca.

O Coritiba encara o Fortaleza no próximo sábado (10), no Couto Pereira, e o atacante deve estar, pelo menos, no banco.

Opções no ataque do Coritiba

Jorginho vem escalando seu time com apenas um atacante entre os titulares: Robson, que é ponta, mas está fazendo uma função mais avançada. Por isso, a presença de Ricardo Oliveira – que também ficou de fora da lista no duelo contra o São Paulo – pode ser essencial para o Coxa.

O Alviverde tem apenas dez gols marcados em 14 jogos, e divide a marca de pior ataque do Brasileirão com o Athletico (com dois jogos a menos).

“Sabemos da importância dele para o grupo e da experiência, mas não queríamos dar possibilidade de contusão. A dor já melhorou e é muito provável que pelo menos esteja no banco no próximo jogo”, finalizou.

