O Coritiba amargou mais uma derrota no Brasileirão. Nesta quarta-feira (7), o Coxa encarou o Grêmio, em Porto Alegre, e perdeu por 2×1, pela 14ª rodada da disputa. O time soma seu terceiro jogo sem vitória e se complica cada vez mais na competição.

O Alviverde tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos e somou seis pontos dos últimos 24 disputados. A equipe segue em 17º na tabela, com 12 pontos, mas pode ser empurrada para 19º no complemento da rodada, já que Botafogo e Bragantino ainda entrarão em campo.

O próximo compromisso será no sábado (10), diante do Fortaleza, no Couto Pereira.

O jogo começou de forma intensa, com o Grêmio pressionando o Coritiba. Aos dois minutos, Diogo Barbosa lançou na área e Luiz Fernando, de cabeça, mandou a bola no canto da meta de Wilson, abrindo o placar.

E o time gaúcho seguiu acelerado. Aos dez, Pepê chutou de fora da área e a bola sobrou para David Braz de frente para o gol, livre, ampliar.

Descontente com a postura do time, Jorginho fez a primeira alteração aos 19 minutos. O jovem Guilherme Biro, de 20 anos, deu lugar a Giovanni Augusto. Ao sair, Biro ficou inconsolável no banco de reservas, chateado pela situação.

Robson chegou a diminuir, aos 32. O atacante recebeu na esquerda, se livrou da marcação e chutou cruzado, fazendo um lindo gol. O camisa 30 comemorou muito, mas o VAR chamou a arbitragem, que anulou o gol por impedimento.

No segundo tempo, o Coxa entrou em campo com mais atitude e conseguiu descontar. Aos 26, em cobrança de escanteio de Giovanni Augusto, Nathan Silva subiu e cabeceou, mandando para o fundo das redes.

Ainda que tenha buscado o placar até o apito final, o Alviverde não conseguiu reverter a derrota.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

14ª rodada

07/10/2020

GRÊMIO 2×1 CORITIBA

Grêmio

Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Guilherme Azevedo), Matheus Henrique e Robinho (Maicon); Pepê (Marcelo Oliveira), Luiz Fernando (Thaciano) e Diego Souza (Isaque).

Técnico: Renato Gaúcho

Coritiba

Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon (Nathan Silva), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura (Pablo Thomaz), Ramón Martínez (Neilton); Guilherme Biro (Giovanni Augusto) e Gabriel (Yan Sasse), Robson.

Técnico: Jorginho

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

Gols: Luiz Fernando, 2, e David Braz, 10 do 1º; Nathan Silva, 26 do 2

Cartões Amarelos: Paulo Miranda, Matheus Henrique (GRE); Ramón Martínez, Neilton (CFC).

