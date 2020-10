O atacante Wanderley, 31 anos, não faz mais parte do elenco do Coritiba. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do Coxa, Paulo Pelaipe, à Tribuna na tarde desta quarta-feira (7).

Segundo o dirigente, houve um acordo entre as duas partes para a rescisão contratual do atleta, que deixa o clube após completar quase duas temporadas completas pelo Verdão e disputar apenas 14 jogos pela equipe.

Wanderley chegou ao Coritiba no início do ano passado com um contrato de “risco” – apenas até o Campeonato Paranaense, já que vinha com problemas físicos. Na sequência, o atacante renovou o contrato para a Série B e marcou os dois gols do triunfo sobre o Vitória, que garantiram o acesso.

O feito fez com que o atleta tivesse o vínculo estendido para a temporada de 2020. No entanto, os problemas físicos voltaram a atrapalhar o jogador, que não conseguiu se firmar.

+ Mais do Coxa:

+ Ex-Coritiba é convocado para a seleção brasileira sub-20

+ Coritiba e Athletico têm os piores ataques do Brasileirão. Explicamos os motivos

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?