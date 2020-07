O lateral-direito Lucas Ramon deixou o Coritiba e acertou com o Cuiabá para a sequência de 2020. O jogador de 26 anos estava emprestado ao Coxa pelo Bragantino, clube que detém os seus direitos econômicos.

Lucas Ramon fez somente quatro partidas com a camisa coxa-branca, todas como titular neste Campeonato Paranaense. O atleta, revelado pelo Londrina, disputava posição no Alto da Glória com Patrick Vieira e Yan Couto.

Este último também já foi negociado pelo Coxa ao Manchester City, da Inglaterra, e não defende mais o time comandado por Eduardo Barroca.

Nesta semana, o zagueiro Caetano, cujos direitos econômicos pertencem ao Corinthians, já havia deixado o Coritiba rumo ao Oeste.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba renova com promessa da base e estipula multa milionária

+ Saiba como assistir ao jogo entre Paraná e Coritiba pelo Paranaense

+ Prefeitura recua e clássico Paratiba será na Vila Capanema

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?