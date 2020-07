Depois de ser confirmado no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, o clássico Paraná x Coritiba sofreu uma reviravolta às vésperas e será disputado neste domingo (19), às 16h, na Vila Capanema.

Uma negociação entre prefeitura de Curitiba e a Federação Paranaense de Futebol (FPF) foi realizada ao longo dos últimos dias e após a apresentação dos protocolos de segurança, foi liberado o estádio para a disputa do confronto.

A capital paranaense está em bandeira laranja, que proíbe eventos esportivos. Até por isso, academias, clubes e até os centros de treinamentos estão proibidos de funcionar. Até por isso, o Athletico estava proibido de treinar no CT do Caju.

Desta forma, a tendência é que o jogo de volta, que ainda não tem uma data definida, aconteça no Couto Pereira, enquanto Furacão x Londrina seja na Arena da Baixada.

No entanto, isto não muda o fato de as partidas serem disputadas com portões fechados. Ou seja, as torcidas não poderão ir aos estádios.

