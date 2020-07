O Coritiba confirmou na última quinta-feira a renovação de contrato de uma das principais promessas de suas categorias de base. Trata-se do zagueiro Thiago Dombroski, 18 anos, que vem atuando na equipe Sub-20.

O atleta assinou um novo vínculo até o final de 2023 e o clube estipulou uma multa milionária, caso o jovem se transfira para outro time antes desse período – 50 milhões de euros para o mercado internacional e R$ 10 milhões para o mercado nacional.

Despedida

Enquanto uns assinam a renovação de contrato, outros se despedem do Coritiba. Nesta semana, o zagueiro Caetano, que pertence ao Corinthians e estava emprestado ao Coxa desde o início da temporada, se transferiu para o Oeste.

Com 21 anos, o vínculo do atleta com o Verdão era válido até o final da temporada. No entanto, Caetano teve apenas quatro oportunidades com o técnico Eduardo Barroca – em todas ele atuou improvisado como lateral-esquerdo.

