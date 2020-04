Em enquete realizada na última semana na Tribuna do Paraná, o craque Alex, revelado pelo Coritiba, foi considerado o jogador paranaense que mais brilhou no futebol internacional. Em uma lista com 11 candidatos, com o resumo da carreira de cada um, o ex-meia foi votado por 59% de um total de 1.758 votos.

Em segundo lugar na enquete aparece o volante Fernandinho, revelado pelo Athletico e hoje no Manchester City, com 15% dos votos. Já a terceira posição ficou o ex-meia e ponta-esquerda Dirceu, com 5% dos votos.

Procurado, Alex agradeceu a quem votou nele na enquete, mas fez questão de lembrar vários craques que nasceram ou tiveram uma passagem importante pelo futebol paranaense.

“Eu fico feliz, fico muito lisonjeado, mas eu tenho que levantar também a carreira de outros muitos jogadores. Dirceu Guimarães é o primeiro. Talvez muita gente nem lembre dele, o que ele fez e como foi a história dele. Estamos falando de um jogador de três Copas do Mundo, jogou em muitos lugares fora e teve uma história fantástica. Fernandino ainda tem, ainda está jogando”, destacou.

“O Élber saiu muito cedo do Londrina e conseguiu fazer uma história rica principalmente no Bayern. O Rafa (Rafinha) tem uma história super vencedora. O Adriano tem uma história espetacular. O Paulo Rink foi para o Bayer Leverkusen, se naturalizou e jogou pela seleção alemã. Fico feliz de ter sido lembrado, ainda mais que a gente pode lembrar de bons nomes”, acrescentou Alex.

“Não sei se alguém lembrou, mas o Hilton tem uma história muito legal no futebol francês, tem muito moral lá. Tem jogadores que surgiram aqui ou que passaram por aqui que tem histórias muito legais para serem lembradas”, finalizou.

