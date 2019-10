Contratado nesta semana como novo comandante do Coritiba para a sequência da Série B, o técnico Jorginho encontrou dois velhos conhecidos no clube. O volante Serginho e o atacante Kelvin, que também foram contratados recentemente, já trabalharam com o treinador no Vasco. Ambos são mais duas opções que o novo comandante ganha para a continuidade da competição nacional.

Na sua apresentação, Jorginho afirmou que os dois jogadores têm tudo para ajudar o Coxa na continuidade da segunda divisão. “São dois jogadores que eu trabalhei no Vasco. O Serginho em 2015 e o Kelvin no ano passado. É muito bom encontrá-los aqui e eles vão qualificar muito”, ressaltou ele.

Kelvin chega para disputar posição como atacante de lado. Foi confirmado nesta quarta-feira (25) pelo Alviverde e já pode estrear no sábado (28), diante do América-MG, no Couto Pereira.

“Ele atua realmente como extremo. Precisamos desses pontas. O Kelvin tem qualidade, é um jogador que parte para cima e taticamente é muito interessante. Somos um time que temos centroavantes que precisam dessa bola na área. Sou adepto dos cruzamentos e isso é algo que eu fazia razoavelmente bem”, afirmou Jorginho, lembrando dos bons tempos que atuou como lateral.

Jorginho também elogiou bastante o meia Serginho. O jogador, que tem na marcação o seu forte, vai agregar, segundo o treinador, com a sua experiência para a continuidade da Segundona.

“O Serginho é muito forte na marcação. Joga como primeiro ou segundo volante. Tem uma boa força física e tem experiência. Vai agregar muito e nos ajudar na sequência”, reforçou.

Além dos dois, que devem estrear em breve, o Coritiba deve buscar mais reforços até o dia 7 de outubro, quando se encerra o prazo de novas inscrições para a Série B. Assunto que está sendo discutido internamente entre o técnico e o executivo de futebol Rodrigo Pastana.

“Conversamos na chegada do Jorginho a respeito disso. Claro que são discussões internas. Se houver a necessidade vamos trazer mais reforços. Mas ele precisa ter um tempo para analisar melhor nosso elenco”, concluiu Pastana.

Leia mais:

+ Cúpula do Coritiba respeita protesto e diz que situação está sob controle

+ Jorginho chega demonstrando confiança no acesso

+ Torcedor do Coxa, auxiliar de Jorginho retorna ao clube