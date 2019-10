O Coritiba quer contar novamente com a força da torcida para reencontrar o caminho da vitória na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (28), diante do América-MG, às 16h30, no Couto Pereira. Para isso, a diretoria, que recentemente lançou um novo plano de sócios, decidiu fazer uma promoção de ingressos para ver o estádio lotado mais uma vez nesta Segundona. O duelo marca a estreia do técnico Jorginho no comando do time

O desconto, desta vez, não é tão agressivo como aquele adotado no início da competição, quando o ingresso avulso chegou a custar R$ 5. Para o duelo contra o Coelho, quem comprar um ingresso poderá adquirir outro pela metade do preço. Nos setores Mauá e Arquibancada, na compra de dois bilhetes inteiros, o custo será de R$ 60, ou seja, R$ 40 mais R$ 20.

Para o meio-ingresso a promoção também é válida. O custo é de R$ 20 e, na compra de outro, o segundo sairá por R$ 10. Para os setores Pro Tork e Sociais, a entrada custa R$ 80 e R$ 40 a meia. Os bilhetes começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (26) no Couto Pereira e na loja 1909 do Shopping Palladium.

Tem promoção também para os sócios do Coxa. Cada associado com as mensalidades em dia, exceto das categorias Campeão e Special, poderá levar um acompanhante gratuitamente para acompanhar o jogo no mesmo setor associado. O novo plano lançado pelo Alviverde atraiu cinco mil novos sócios e agradou a diretoria.

Segundo o presidente Samir Namur, o Coritiba chegou à marca de 18 mil sócios adimplentes e está se aproximando dos 25 mil associados, que foi a meta estabelecida quando os novos planos foram criados. A ideia é fazer do Couto Pereira o aliado do Coxa para conseguir o acesso à primeira divisão.

+ Confira a classificação completa da Série B!

“Essa campanha dos novos planos de sócios tem sido bem sucedida. Chegamos a 18 mil sócios ativos. É um número expressivo e que aproxima da meta de 25 mil sócios. Paralelamente a isso, a gente quer muito a presença do maior número possível dos torcedores nos próximos jogos. Esperamos no sábado já retomar aquela atmosfera dos jogos iniciais. Fizemos promoções, que não são tão agressivas como no início, com pacotes de ingressos, mas teremos, sim, para esse jogo contra o América-MG”, afirmou o mandatário alviverde.

A queda de rendimento do Coritiba e o fim das promoções afastaram um pouco o torcedor do Couto. No duelo contra o CRB, no último sábado (21), pouco mais de sete mil pessoas pagaram para ver a derrota Coxa por 2×0. Foi o pior público do clube nesta Série B.

